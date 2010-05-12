Минэкономики: возможен рост цен на продукты питания
05:23, 12 мая 2010Общество
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Цены производителей выросли
В Украине с сентября 2009 года по апрель текущего года в пищевой промышленности цены производителей выросли 13,4%.
Об этом сказано в комментарии Министерства экономики Украины, размещенном на сайте Минэкономики.
В сообщении подчеркивается, что рост этих цен в дальнейшем может привести к повышению потребительских цен на продукты питания.
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