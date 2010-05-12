Работающие сверхурочно подвержены риску сердечных болезней
04:52, 12 мая 2010Общество
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Сообщает "Европейский журнал сердца"
Риск приобретения сердечно-сосудистых заболеваний на 60% увеличивается у лиц, продолжительность рабочего дня которых составляет 10-11 часов, сообщают британские ученые.
Соответствующие данные были приведены в отчете, опубликованном в "Европейском журнале сердца" (EHJ) по результатам исследований среди 6 тыс. британских служащих.
Ученые добавили к курению, как уже известному фактору риска приобретения сердечных болезней, - ежедневную переработку на 3-4 часа. По их данным, такая сверхурочная работа увеличивает риск возникновения болезни сердца на 60%.
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