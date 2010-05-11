Нацбанк изымает умышленно поврежденные 500-гривневые банкноты

Национальный банк Украины изъял из оборота 193 неплатежные банкноты номиналом 500 грн. (банкнота введена в оборот с 15 сентября 2006 года), которые были повреждены с мошеннической целью.

Об этом говорится в письме Нацбанка №08-025/10137, текстом которого располагает УНИАН.

НБУ подчеркивает, что в случае предъявления к обмену таких неплатежных банкнот или похожих по признакам повреждения банкнот других номиналов, работник банка должен идентифицировать клиента по паспорту, банкноты изъять на исследование как сомнительные в плане платежности.

Ранее в своих циркулярах НБУ разъяснял, что неплатежные банкноты - это настоящие банкноты, которые не могут использоваться в качестве средства платежа в связи тем, что у них есть признаки износа и повреждения, которые превышают установленные Нацбанком критерии, а также поддельные банкноты.

При этом кассиры могут обменивать лишь поврежденные банкноты, составленные из двух частей или половинок, которые безусловно принадлежат одной банкноте, имеют два одинаковых серийных номера, а их общая площадь больше чем 55% от площади целой банкноты и не возникает никаких сомнений относительно их подлинности.

В другом своем письме № 08-025/10138 регулятор указывает на то, что в последнее время участились случаи поступления на исследование изъятых из обращения банковскими учреждениями рекламных и сувенирных изделий, которые по внешнему виду напоминают банкноты национальной валюты (изделия).

Согласно полученным на запрос Национального банка Украины разъяснениям Министерства внутренних дел Украины, использование таких изделий в качестве средства платежа квалифицируется как мошенничество.

В случае выявления во время принятия наличности в приходных кассах таких изделий, они должны возвращаться клиентам, от которых поступили, без оформления кассовых документов.

Регулятор подчеркивает, что в случае имитации на указанных изделиях элементов защиты настоящих банкнот или изменения изображений, которые указывают на рекламное или сувенирное изделие, вследствие чего приобретается их сходство с настоящими банкнотами, такие изделия подлежат обязательному изъятию из обращения и передаче на исследование.