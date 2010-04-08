Киевскую милицию поставили на уши из-за фальшивой «бомбы»

В Киеве дворник вызывала милицию, приняв заклеенную скотчем пачку неиспользованных приглашений на новогодние праздники в ночной клуб "Бинго" за взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве, информация о находке поступила по телефону 102 сегодня в 7.48.

Женщина-дворник сообщила правоохранителям, что на перекрестке улиц Депутатской и Витрука (Святошинский район) возле контейнеров для мусора нашла подозрительный тюк, в котором, по ее мнению, могла находиться бомба.

Работники взрывотехнической службы, немедленно прибывшие по вызову, при помощи так называемой водяной пушки обезвредили тюк. Как оказалось позже, это была пачка неиспользованных приглашений.

"Наверно, женщина плохо присмотрелась, и слово "Бинго" прочитала как слово "Бомба", - допустили в главке милиции.