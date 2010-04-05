В фундамент Кафедрального собора УПЦ заложены капсула и мощи святых

В день праздника Пасхи, 4 апреля, на месте строительства Кафедрального собора в честь Воскресенья Христова (Железнодорожное шоссе, 3) Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит ВЛАДИМИР заложил памятную капсулу в фундамент будущего Кафедрального собора Воскресенья Христова.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии присутствовали премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО и заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

В частности, высокие должностные лица заложили в фундамент собора каменный ковчег с мощами святых.

Как сообщил секретарь митрополита ВЛАДИМИРА епископ Александр (ДРОБИНКО) в ковчеге содержатся частицы мощей апостола Андрея Первозванного, священномученика Владимира (Богоявленского), великомученика Пантелеймона, святой мученици Варвары, преподобных отцов Киево-Печерских, а также частицы нетленных мощей святых из домового храма Предстоятеля УПЦ.

В своем обращении к собравшимся митрополит ВЛАДИМИР напомнил, что земля на месте строительства Кафедрального собора была освящена три года назад, «пришлось приложить много усилий, преодолеть формальности», и «теперь мы приступаем к строительству храма».

После закладки капсулы и ковчега митрополит ВЛАДИМИР в сослужении архиепископов и всего духовенства Киева совершив Пасхальную Вечерню, которая в этот день отправлялась в столице только на месте возведения Кафедрального собора.