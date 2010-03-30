Министр: требуем, чтобы на еврорынки пустили наше зерно и яйца

Украина в переговорах о зоне свободной торговле (ЗСТ) с ЕС будет настаивать на открытии рынков для украинского зерна, мяса птицы и яиц.

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Сегодня это один из главных вопросов, над которым мы работаем. Мы заверяем ЕС, что готовы беспрепятственно продолжать импорт морской рыбы из этих стран, но требуем, чтобы на европейские рынки пустили нас с зерном – увеличили квоту; в том числе, с фуражным зерном, с мясом птицы, яйцом и яичным порошком», - сказал министр.

Он также отметил, что Украина уже экспортирует в другие страны эту продукцию, и подтвердила ее качество.

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