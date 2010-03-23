В 2009 году гастарбайтеры перевели в Украину рекордную сумму

В 2009 году через системы денежных переводов гастарбайтеры перевели в Украину около 3 млрд. долларов.

Об этом пишет газета «Дело» (№46 от 23 марта с.г.).

Как отмечает издание, несмотря на финансовый кризис, входящий в Украину поток денег из-за границы оказался рекордным за всю историю. Так, за прошлый год с помощью Western Union, «Юнистрим» и других операторов в Украину зашло 2,94 млрд. долл., что на 16,25% больше, чем годом ранее. За это же время из нашей страны было отправлено только 0,51 млрд. долл. (плюс 33,5% по сравнению с 2008-м).

Такой рост объемов рынка переводов в непростой кризисный год эксперты в первую очередь объясняют увеличением количества украинцев, выехавших на заработки за рубеж.

«В Украине за последние полтора года многие люди потеряли работу и были вынуждены выезжать на заработки, за счет этого увеличилось количество переводов», — утверждает директор департамента платежных систем Национального банка Украины Виктор КРАВЕЦ.

Как пишет газета, несмотря на увеличение уровня безработицы практически во всех странах, где трудятся наши соотечественники, их массовые сокращения практически не коснулись. «Мигранты менее склонны к увольнению, чем местное население, так как готовы работать за меньшие деньги», — объясняет эксперт НБУ Андрей ГАЙДУЦКИЙ. По его словам, ухудшение экономической ситуации в Украине повлекло за собой снижение общего уровня жизни, что вынудило мигрантов увеличить среднюю сумму перевода.

По экспертным оценкам, больше всего денег в Украину за прошлый год было переслано из России. «Более всего переводов в Украину по-прежнему идет из России, затем следует «золотой треугольник» — Испания, Италия, Португалия, далее — Чехия и Польша, потом — Канада и США», — сообщил заместитель председателя правления банка «Финансы и кредит» Игорь ЛЬВОВ. Это объясняется тем, что почти половина всех украинских гастарбайтеров работает в России. «За пределами страны на начало 2009 года работало 4,93 млн. украинских граждан, которые за 2008 год заработали около 35 млрд. долл. В России, по нашим оценкам, работает около 2 млн. украинцев», — отметил эксперт НБУ А.ГАЙДУЦКИЙ.

Успехи иностранцев, работающих в Украине, намного скромнее. По данным Всемирного банка и ОЭСР, работает около 6 млн. иностранных граждан. По официальным данным НБУ, в прошлом году они отправили на родину всего около 510 млн. долл.