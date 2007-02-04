Свободной земли в населенных пунктах Крыма уже нет

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО подчеркивает, что сегодня в границах населенных пунктах автономии уже нет свободных земельных участков под крупные инвестиционные проекты. Об этом А.ГРИЦЕНКО сообщил журналистам в Симферополе, комментируя критические высказывания экологов и общественности после предложения спикера автономии к Президенту Виктору ЮЩЕНКО использовать под инвестпроекты 800 гектаров земли Ялтинского горно-лесного заповедника.

«Это предложение было высказано Президенту Украины с учетом вопроса, как решить проблему курортной отрасли Автономной Республики Крым. Хочу напомнить, что в структуре общих доходов автономии курортная отрасль составляет 7,4%, - заявил крымский спикер. - Речь идет о понижении статуса: сделать национальным парком». По словам А.ГРИЦЕНКО, после этого необходимо будет провести зонирование, и инвесторам предложить те участки, которые являются оползневыми или выгорели вследствие лесных пожаров, но могут быть использованы «для реализации инвестиционного проекта с учетом комплексного развития территории». «Надо определить, что мы хотим в этой жизни: иметь реальные доходы Автономной Республики Крым для того, чтобы решать социальные проблемы крымчан, или заниматься популизмом, - сказал А.ГРИЦЕНКО журналистам. - Поэтому речь не идет о каком-то дерибане земли, как об этом говорят журналисты. Реакция общественных организаций или жителей (на озвученное предложение относительно земель заповедника - УНИАН) мне понятна, я ее положительно оцениваю, так как на протяжении длительного периода времени органы власти использовали свободные участки, в том числе в коммерческих целях, и проверки прокуратуры и других контролирующих органов выявляли нарушения местных советов».

Крымский спикер также сказал, что у Крыма сегодня есть два пути развития: или развивать химическую отрасль, или сделать его туристическим, индустриальным регионом. «Поэтому нам сегодня нужно с вами принять решение - как развивать Крым: либо мы будем заниматься развитием химической отрасли Автономной Республики Крым (будем увеличивать производство аммиака, титана, брома), или Крым сделать туристическим, индустриальным регионом, что даст возможность наполнить серьезную часть бюджета Автономной Республики Крым», - заявил глава парламента АРК.

Он также сказал, что любые спекуляции вокруг его предложения относительно земель заповедника к главе государства «не уместны». Крымский спикер заявил, что все проекты будут реализованы только с учетом мнения общественности и строго с соблюдением украинского законодательства.

Как сообщал УНИАН, в конце января заместитель председателя Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» Андрей АРТОВ подверг резкой критике предложение спикера автономии вывести из состава Ялтинского горно-лесного заповедника 800 гектаров земли «для их последующей передачи в инвестиционные проекты». А.АРТОВ заявил, что заповедник стал «лакомым кусочком» для отдельных чиновников, которые, отстаивая интересы крупного бизнеса, стремятся заработать на продаже земель Южнобережья. Как подчеркивает эколог, продажа заповедных земель в буквальном смысле может закончиться уничтожением Крыма.

В свою очередь Ялтинская городская организация Партии зеленых Украины высказала мнение, что под предложением крымского спикера к Президенту скрывается «обыкновенный дерибан».