Грипп превысил пороговый уровень на Закарпатье

В Иршавском и Хустском районах Закарпатской области превышены пороговые уровни заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Иршавском районе пороговый уровень превышен в 2,5 раза (зарегистрировано 929 больных, из них 649 детей), Хустском районе - в 3 раза (зарегистрировано 1 тыс. 870 больных, из них 993 детей).

С целью предотвращения заболеваемости временно введены ограничительные мероприятия в учебно-воспитательных заведениях (приостановлена учеба в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях и посещение детских садов).

Специалистами областной и районных СЭС проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Закарпатской области.