Мост через Керченский пролив: дорого, но заманчиво

Украина и Россия продолжают изучать возможность строительства моста через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН сегодня в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, вопрос пока не решен, будут заседать эксперты, и «если будет решено, что это реально, мы с Украиной сможем осуществить проект».

В тоже время министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ отметил, что строительство Керченского моста - это вопрос правительств обоих государств. «Мы инициировали этот процесс», - отметил он.

По его словам, строительство моста увеличит транзит грузов на Кавказ и поток туристов в Крым и на Кавказ.

Напомним, в середине декабря 2006 г. министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявил, что строительство моста, который объединит Керчь и черноморское побережье РФ, позволит увеличить приток туристов на Крымский полуостров в 2 раза.

По оценкам экспертов, строительство мостового перехода через Керченский пролив требует инвестиций от 2 до 4 млрд. долл. (с учетом усиления пропускной способности и развития инфраструктуры в прилегающих районах).