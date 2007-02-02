Владимир Рыбак: антикризисная коалиция тверда как никогда

Вице-премьер-министр Украины Владимир РЫБАК уверен, что антикризисная коалиция не распадется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке, отвечая на вопрос журналистов о вероятном распаде антикризисной парламентской коалиции.

"Если кто-то ждет, что она развалится - не дождетесь! Даже и не сомневайтесь", - сказал В.РЫБАК.

"На сегодняшний день есть антикризисная коалиция, которая твердо настроена, и единогласное мнение у всех депутатов, что нужно работать на решение социально-экономических вопросов", - отметил В.РЫБАК. При этом он подчеркнул, что "сегодня мы формируем планы социально-экономического развития на четыре года, как раз на время работы нынешнего парламента и правительства".

Коснувшись темы выборов органов местного самоуправления, В.РЫБАК также категорично сказал, что "втягивать страну в какие-то новые выборы в органы местного самоуправления мы не видим необходимости".

"Единственное, можно говорить, что есть сегодня вопрос, может быть, на законодательном уровне по депутатам, которые избраны по партийным спискам, и мэрам, которые избраны народом. Здесь надо думать и использовать опыт, который есть. Но втягиваться в новые выборы нет необходимости", - считает В.РЫБАК.