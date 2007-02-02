Янукович подмочил репутацию Украины в США

Вильям Тейлор дает интервью журналистам во время визита в порт “Южный”. Тейлор осмотрел состояние зерна, которое сохраняется в порту «Южный». Через внедрение правительством Украины ограничения на экспорт, сотни тысяч тонн зерна погибают в портах страны

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что квоты, введенные правительством Украины на экспорт зерна, приносят стране больше вреда, чем пользы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил 1 февраля после посещения зернового терминала ООО «Трансинвестсервис» в порту Южный.

«То, что вы видите, - плохая новость: тонны пшеницы уничтожаются», - сказал посол сопровождавшим его журналистам.

По мнению У.ТЕЙЛОРА, есть другие способы защитить украинцев от роста цен на хлеб. Как сказал посол, от действий Кабинета Министров Украины пострадали, в первую очередь, аграрные, транспортные предприятия и элеваторы.

„Украина была шестым экспортером зерна в мире”, - подчеркнул дипломат и посетовал, что „сейчас эта репутация испорчена - страна перестала считаться надежным поставщиком”.

По прогнозам У.ТЕЙЛОРА, результатом таких действий украинского правительства может стать уменьшение объемов иностранных инвестиций. «Как друг Украины, я призываю ликвидировать квоты на экспорт зерна», - сказал посол.

У.ТЕЙЛОР признал, что не имел особой причины посещать элеватор именно в порту Южном. При этом дипломат добавил, что его коллеги из других государств намерены с такой же целью побывать в Одесском морском порту.

У.ТЕЙЛОР также сообщил, что, по его сведениям, правительство Украины осознало проблему, связанную с ограничением экспорта зерна, и ищет компромиссные пути ее решения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель элеватора ООО «Трансинвестсервис» Андрей ПОМЕЛЬНИКОВ, «сейчас на предприятии хранится лишь ячмень - 230 тыс. тонн, в том числе ячмень, принадлежащий одной из американских фирм. Еще 40 тыс. тонн должны завезти после просушки».

Что касается пшеницы, добавил А.ПОМЕЛЬНИКОВ, то «из Южного на внутренние элеваторы Украины вывезены последние 25 тыс. тонн этого зерна: из-за снижения качества оно уже не подлежит продаже на внешних рынках. Страховщикам предстоит подсчитать убытки. В целом же в результате действия квот, по данным специалистов, Украина потеряла около 200 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, по данным диспетчерской службы порта, на элеваторах Одесского морского торгового порта хранится около 220 тыс. тонн зерновых, предназначенных на экспорт и подпадающих под действие квот.

Справка УНИАН. 11 октября 2006 года украинское правительство приняло постановление о квотировании экспорта зерновых. До 31 декабря 2006 года экспортные квоты были установлены в объеме: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 400 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 100 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

8 декабря 2006 года Кабинет Министров утвердил квоты на экспорт зерна до 30 июня 2007 года. В частности, экспортная квота на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин) (кроме полбы) составляет 3 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 500 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

28 декабря Специальная комиссия распределила квоты на экспорт пшеницы в текущем МГ между 11 компаниями, ячменя - между 34, кукурузы - между 43 компаниями. Однако лицензии по этим квотам не выдавались, поскольку проводились проверки достоверности предоставленных претендентами данных о наличии зерна. Отмечалось, что ряду компаний могут отказать в предоставлении лицензий на экспорт зерновых из-за отсутствия у них реальных объемов зерна.

26 января т.г. Министерство экономики Украины начало выдачу лицензий на экспорт зерна в рамках квот, установленных правительством до 30 июня 2007 года. На сегодня выданы лицензии на экспорт более 400 тыс. тонн ячменя и более 300 тыс. тонн кукурузы.

30 января в ходе рабочего визита в Полтавскую область министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявил журналистам, что квота на экспорт зерна в ближайшее время пересматриваться не будет.