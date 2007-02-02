Молдаване ”кинули” певицу Руслану на несколько тысяч долларов

Руководство кинотеатра «Флакара», недавно открывшегося в Кишиневе, отказывается выплачивать коллективу украинской певицы Русланы и молдавским подрядчикам сумму, исчисляющуюся в нескольких тысячах долларов, за предоставленные технические услуги. Об этом сообщает пресс-служба певицы.

Накануне во «Флакаре» состоялось зажигательное выступление победительницы «Евровидения 2004», популярной украинской певицы Русланы. Молдавские поклонники певицы и многочисленная аудитория кинотеатра горячо встречали украинскую гостью. Отработав «вживую» сольную часовую программу и подарив в качестве сюрприза дуэт с местными евро-чемпионами группой «Здоб-ши-Здуб», коллектив Русланы отправился назад в Киев. Однако ровно на полпути водитель автобуса отказался везти артистов дальше, мотивируя это тем, что его руководству не поступили деньги от «Флакары» за транспортные услуги. Как оказалось позже, не поступили на счета и другие, оговоренные ранее суммы за техническое обеспечение концерта, в том числе и молдавским техническим подрядчикам. Последовавший циничный обман и мошенничество со стороны администрации кинотеатра вынудили агентство Русланы открыто обратиться к коллегам по шоу-бизнесу, а также представителям масс-медиа с призывом быть предельно осмотрительными при дальнейшем сотрудничестве с людьми, причастными к руководству кинотеатра «Флакара».

«Молдавия близка нам, украинцам, по духу. Нас всегда здесь очень тепло принимали, - рассказала Руслана «Русскому радио. Молдавия» - У нас с вами много общего в культуре, традициях и даже в общих стремлениях к европейским стандартам жизни. К сожалению, деятельность таких, с позволения сказать, «джентльменов удачи», кидает тень на старания других горожан и, порой, жителей целой страны. За всю карьеру сотрудничества с отечественными и зарубежными партнерами с подобным цинизмом и непорядочностью мы встретились впервые».