Риэлторы объясняют падение цен на квартиры в ”хрущевках”

Риэлторы ожидают снижение цен на квартиры в «хрущевках». Об этом сегодня сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Александр БОНДАРЕНКО в ходе прямой линии в редакции газеты «Аргументы и факты в Украине».

По прогнозам А.БОНДАРЕНКО, в связи с вступлением в силу закона «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда» следует ожидать падения спроса на квартиры в «хрущевках», что приведет к снижению цен на жилье в этом сегменте.

Эксперт считает, что спрос на квартиры в «хрущевках», которые должны сноситься, будет незначительным, поскольку люди, купившие там квартиры, будут жить в ожидании инвестора, а потом продолжительное время терпеть строительство рядом нового жилья.

При этом, по мнению А.БОНДАРЕНКО, в ближайшие два года ситуация со строительством нового жилья взамен «хрущевок» радикально не изменится из-за того, что в законе не определены механизмы его реализации. В частности, не прописан процесс принудительного выселения людей из ветхого жилья, что усложнит ситуацию для инвесторов.

Эксперт считает, что инвестору выгодно заниматься реконструкцией домов в тех районах, где он может получить максимальную прибыль. При этом инвестор заинтересован в застройке целых кварталов, поскольку это удешевляет строительство за счет компактной прокладки необходимых инженерных коммуникаций.

Справка УНИАН. Общественная некоммерческая организация - Ассоциация специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) работает с 1995 года. Объединяет представителей из 25 регионов страны.