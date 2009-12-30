Губернатор рассказал, как Кабмин находит дураков, которые ответят за все

В Николаевскую область из Госказначейства на сегодня не поступило около 17 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил губернатор Николаевской области Алексей ГАРКУША на пресс-конференции в облгосадминистрации.

По его словам, вчера эта сумма составляла 28 млн. грн.

В основном, как пояснил А.ГАРКУША, деньги приходят «более-менее только на зарплату, все остальное - незащищенные статьи по бюджету - это строительство, экологические программы». Платежки поступают и сейчас, потому что объекты сдаются, добавил он.

Отвечая на вопросы журналистов, А.ГАРКУША сказал, что подобная ситуация с перечислением средств на осуществление расходов местных бюджетов наблюдается не только в Николаевской области и не только в этом году.

«Проблемы «партизанщины» в этом вопросе были не только при этом правительстве. Были случаи, когда капитальные затраты планировались на 4-й квартал, в 4-м квартале — на декабрь. 24 декабря средства поступали на строительство того или другого объекта, ставилась птица, что область профинансирована. 25 декабря в связи с тем, что деньги не использованы, возвращались в центральный бюджет. И получалось: правительство хорошее, оно все профинансировало и нашло дурака, который будет за все это отвечать, который за ночь не построил школы, больницы и все остальное. Эти средства потом направлялись на различные социальные потребности, это тоже делалось часто в предвыборные годы. Но так, как в этом году, - еще не было. В данной ситуации руководителей подразделений поставили в положение, как шашлык на вертеле нанизали и крутят», - заявил А.ГАРКУША.

На днях губернатор провел совещание по тому же поводу с сотрудниками УСБУ в Николаевской области, где определялись дальнейшие действия органов власти. Облгосадминистрация обращалась в Госказначейство, к премьер-министру, в областную прокуратуру.

«Украина оказалась в такой ситуации. Год заканчивается, денег нет. МВФ ничего не дает. Выход какой: конечно же, закрыть заработную плату и прекратить финансирование. За оставшиеся дни накопить средства и выплатить 4 января пенсии, и отдать за газ России. Кредиты МВФ брались на короткие сроки и с высокими процентами — на два, три месяца и около 30 млрд. надо платить в январе. В этой ситуации уж очень попахивает дефолтом», - считает А.ГАРКУША.