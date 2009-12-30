За минувшие сутки от гриппа и ОРЗ умер 21 человек

В Украине от эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний по состоянию на 29 декабря умерли уже 675 человек.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в том числе за последние сутки умерли 21 чел., среди которых - ребенок и три беременные женщины.

В целом в Украине с начала эпидемии гриппом и ОРЗ заболели 3 млн. 669 тыс. 751 чел., за последние сутки - 74 тыс. 972 чел..

Госпитализированы с начала эпидемии 207 тыс. 013 украинцев, за последние сутки - 3 тыс. 981 чел..

Эпидемический порог превышен в Крыму, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях и в Киеве.

Относительно благополучная эпидситуация - лишь в Ивано-Франковской и Херсонской областях. В остальных регионах отмечается приближение к эпидемическому порогу.