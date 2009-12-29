Непогода оставила без света свыше 1 тыс. населенных пунктов Украины

В Украине в ночь на 29 декабря в результате осложнения погодных условий, в частности сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и шквалистых порывов ветра, произошло обесточивание 1077 населенных пунктов в 14 областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Винницкой области без электроснабжения 262 н.п., Киевской – 185, Кировоградской – 138, Черкасской – 136, Житомирской – 94, Черниговской – 83, Николаевской – 52, Ривненской – 34, Херсонской – 33, Полтавской – 32, Запорожской – 12, Днепропетровской – 8, Волынской – 6 и Луганской - 2.

Электроснабжение возобновляют аварийные бригады облэнерго.

Кроме того, по данным МЧС, на расчистке автомобильных дорог задействованы 1 тысяча 638 единиц специальной техники и 2 тысячи 712 работников Укравтодора. Силы МЧС находятся в готовности к реагированию на ситуацию.

Согласно оперативным данным Укравтодора, по состоянию на 07.00 29 декабря на дорогах государственного и регионального значения проезд автотранспорта обеспечен, заторов нет.