В Киеве из-за повреждения магистральной трубы подтопило дома

В Киеве вследствие повреждения магистральной трубы диаметром 300 мм на улице Полярной в Оболонском районе были подтоплены три дома и два остались без холодной воды.

Из-за сильной утечки воды из трубы ночью пришлось эвакуировать припаркованные у домов 25 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы города Киева, сообщение о затоплении жилых домов в оперативно-диспетчерскую службу столичного управления МЧС поступило вчера в 23.18. Пожарно-спасательное подразделение на месте установило, что вследствие повреждения трубопровода происходит подтопление жилых домов и припаркованных рядом автомобилей по ул. Полярная, 6-а, 6-б и ул. Бережанской, 16-а.

В 4.15 поврежденная магистральная труба была перекрыта.

Для минимизации последствий аварии и эвакуации подтопленных частных автомобилей были задействованы 13 пожарных автомобилей. Одна часть занималась откачкой воды из подвалов домов, а вторая с помощью тросов оттягивала автомобили.

В результате произошедшего частично подтоплен один жилой дом и без холодного водоснабжения остался дом по ул. Бережанской, 8-е и детский сад №214 по ул. Бережанской, 14-а.