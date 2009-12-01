Телефонный террорист «заминировал» за сегодня два супермаркета

Работники харьковской милиции задержали «телефонного террориста», который сегодня сообщил о заминировании двух супермаркетов «Восторг», расположенных на улице Клочковской и Московском проспекте Харькова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью областной милиции, сообщение от неизвестного (который назвался «Николаем») о заминировании супермаркетов поступило сегодня утром около 10 часов. Он заверял работников милиции о наличии взрывчатки в помещениях, назвал время взрыва и пообещал большое количество пострадавших.

На место происшествия срочно выехало руководство областной милиции, сотрудники СБУ, следственно-оперативные группы, наряды милиции, специалисты взрыво-технической службы, кинологической службы, МЧС и другие.

Из супермаркетов было эвакуировано 650 человек (на Клочковской - 400 человек, на Московском проспекте - 250). Во время осмотра супермаркетов взрывного устройства и взрывчатых веществ обнаружено не было. В 14.30 работа супермаркетов была возобновлена.

В ходе проведения совместных мероприятий работники милиции и СБУ задержали «телефонного террориста». Устанавливаются последствия неудачной шутки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный проверяется на причастность к совершению других преступлений.