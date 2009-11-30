Переселенцы из Польши намерены создать партию и войти в парламент

На базе всеукраинской общественной организации «Конгресс украинцев Холмщины и Подляшья» будет создана политическая партия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на собрании молодежной общественной организации «Молодая Холмщина» имени Ивана Огиенко председатель Конгресса Александр БОРОВИК.

По его словам, основными задачами этой политической силы является намерение добиться для изгнанников с родной земли (преимущественно Холмщины, которая, согласно договоренностям между Польшей и СССР, не попала в состав Украины - УНИАН) статуса депортированных, возмещения им морального и материального ущерба, а также возобновления и сохранения национально-культурных традиций этой ветви украинского народа.

А.БОРОВИК также выразил уверенность, что этот процесс не будет сложным, поскольку сбор подписей за создание партии хорошо налажен благодаря деятельности организаций Конгресса, действующих в 16 областях Украины. «Когда мы создадим партию, то войти согласятся многие бывшие жителей Холмщины и их потомки, которых в настоящее время насчитывается в Украине около 2-х миллионов лиц. Это даст возможность нам на выборах в парламент набрать, как минимум, 3% голосов, что составляет 600 тысяч избирателей. Это не так уж и много. Мы их всегда наберем», - сказал председатель Конгресса.

На собрании молодежной организации «Молодая Холмщина» имени Ивана Огиенко решено передать эстафету общественной и политической деятельности молодому поколению, поскольку самому молодому члену Конгресса из бывших депортированных холмщаков сегодня 67 лет. Для восстановления и сохранения исторической памяти холмщаков и организации поездок к родным местам в рамках молодежной организации созданы три группы, которые, в частности, будут заниматься сохранением культурного наследия, контактами с украинской диаспорой в Польше и организационно-хозяйственными делами.

Справка УНИАН. В сентябре 2009 г. исполнилось 65 лет с начала акции по переселению, организованной коммунистическими режимами Польши и Советской Украины. С 1944 по 1946 гг. с этнических украинских территорий Холмщины, Лемкивщины и Надсянья были принудительно выселены свыше 480 тысяч лиц украинской национальности – преимущественно в восточные и южные районы Украины. В отношении остальных украинцев (преимущественно греко-католиков), которые оказывали сопротивление переселению и не хотели выезжать с родных мест, в 1947 г. была проведена печальноизвестная акция «Висла», в результате которой почти 150 тысяч украинцев с помощью армейских подразделений были выселены в западные и северные районы Польши, которые когда-то были немецкими территориями. Выселение сопровождалось репрессиями и издевательствами над мирным населением. Непокорных бросали в польский концлагерь «Явожно», специально созданный для украинцев.

По данным Конгресса украинцев Холмщины и Подляшья, украинцы, проживавшие на этих территориях, оставили полякам 461 тысячу гектаров пахотных земель, сдали для нужд Красной Армии свыше 18 млн. тонн зерна.