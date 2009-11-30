Против метзавода им. Петровского возбуждено уголовное дело
20:55, 30 ноября 2009Общество
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Ст. 212 (уклонение от налогов)
Управление налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области возбудило уголовное дело по факту уклонения ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» от уплаты налогов в сумме 15 млн. грн.
Об этом УНИАН сообщил источник в ГНАУ в области.
По информации источника, уклонение от уплаты налогов связано с операциями по возмещению предприятию НДС.
Уголовное дело возбуждено по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Ведется следствие.
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