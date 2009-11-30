Против метзавода им. Петровского возбуждено уголовное дело

Управление налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области возбудило уголовное дело по факту уклонения ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского» от уплаты налогов в сумме 15 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил источник в ГНАУ в области.

По информации источника, уклонение от уплаты налогов связано с операциями по возмещению предприятию НДС.

Уголовное дело возбуждено по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.