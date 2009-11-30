Предприниматели не будут платить за время, которое рынок был на карантине

Черновицким предпринимателям, осуществляющим торговлю и предоставляющим услуги на промышленных рынках города, которые в связи с эпидемией гриппа были две недели (с 30 октября до 14 ноября с.г.) закрыты на карантин, депутаты Черновицкого горсовета предоставили 100-процентные льготы по уплате рыночного сбора за этот период.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение единогласно приняла сессия Черновицкого городского совета.

Упомянутые льготы по уплате рыночного сбора предоставлены юридическим и физическим лицам – предпринимателям, которые осуществляют торговую деятельность на непродовольственных, в том числе цветочных, рынках и микрорынках, а также из пунктов и секторов по продаже непродовольственных товаров на продовольственных, смешанных рынках и микрорынках Черновцов.

Эти льготы не распространяются на предпринимателей, которые проводили торговлю непродовольственными товарами или предоставляли услуги, в нарушение решения городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии относительно внедрения карантина.

Сессия Черновицкого горсовета также рекомендовала администрациям рынков и микрорынков города за период карантина не взымать плату за предоставление услуг по содержанию торговых мест в надлежащем состоянии с предпринимателей, как юридических, так и физических лиц, с которыми заключены соглашения о предоставлении в пользование торговых мест.

Как сообщил на сессии городской председатель Черновцов Николай ФЕДОРУК, предоставляя предпринимателям льготы по уплате рыночного сбора, городской бюджет недополучит 750 тысяч гривен.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября свыше тысячи предпринимателей «Калиновского рынка» почти два часа полностью перекрывали движение транспорта вблизи своего рынка в Черновцах, требуя от городских властей немедленного возобновления работы рынка, который в связи с эпидемией гриппа был закрыт на карантин.

Предприниматели выражали возмущение тем, что в других городах Украины, где также объявлен карантин, «вещевые рынки работают», в отличие от Черновцов, где, по их мнению, «большие супер- и гипермаркеты за взятку купили возможность торговать в период эпидемии, и чтобы за счет закрытия «Калиновского рынка», иметь в это время сверхдоходы». Тогда же руководство городского совета пообещало не взымать рыночного сбора с предпринимателей за период простоя.