Последние 80 тонн противотанковых мин вывезли с военного склада

Со склада инженерных боеприпасов 1-го разряда № 5909, расположенного вблизи города Гайсин Винницкой области, вывезли последнюю партию взрывоопасного груза - около 80 тонн противотанковых мин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам внутренней политики Винницкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, груз будет частично перевезен на другие инженерные склады Вооруженных сил Украины, а частично – утилизирован на отечественных предприятиях.

Командующий войск Западного оперативного командования генерал-лейтенант Михаил КУЦЫН отметил, что это событие является выдающимся не только для этого региона, но и для государства. С вывозом со склада № 5909 последнего боеприпаса сегодня, по его словам, фактически перестал существовать еще один военный объект чрезвычайной опасности. В 9-километровой зоне освободилось от страха местное население, добавил он.

М.КУЦЫН заметил, что, расформировав склад инженерных боеприпасов, экономия государственных средств только в этом году будет составлять около 5 млн. грн. А уже в следующем государство сэкономит 11 млн. грн.

М.КУЦИН также отметил, что на протяжении 2009 года с этого склада в места хранения и утилизации боеприпасов было вывезено 11 тыс. 800 тонн опасного груза. А на протяжении года на территории Западного оперативного командования были расформированы три объекта чрезвычайной опасности. В частности, речь идет также о военных складах в Славуте (Хмельницкая область) и Брюховичах (Львовская).