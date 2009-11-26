В России задержан экс-чиновник с Украины, находившийся в розыске

На территории Московской области задержан экс-заместитель председателя Солонянской районной администрации Днепропетровской области Анатолий КОНДРАТЬЕВ, который находился в международном розыске с 2006 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Против экс-чиновника было возбуждено уголовное дело за получение взятки в сумме 5 тысяч долларов по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. По данным милиции, А.КОНДРАТЬЕВ требовал у частного предпринимателя за положительное решение вопроса о быстром оформлении документов, необходимых для выделения земельного участка для размещения АЗС на территории района, 10 тыс. долларов. Но успел получить лишь первую часть взятки.

Солонянский районный совет дал согласие на привлечение взяточника, который был депутатом райсовета, к уголовной ответственности и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако подозреваемый с места проживания исчез. В связи с чем А.КОНДРАТЬЕВ был объявлен в розыск.

Пока решается вопрос о его экстрадиции в Украину.