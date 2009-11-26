Тернопольский облсовет выразил недоверие губернатору

Тернопольский областной совет выразил недоверие председателю областной государственной администрации Юрию ЧИЖМАРЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 64 из 77 зарегистрированных депутатов.

Еще в начале сессии председатель фракции ВО “Свобода” Олег СИРОТЮК выразил недовольство тем, что в день проведения сессии была созвана коллегия облгосадминистрации. “Из-за этого, как мы сейчас видим, нет тех депутатов, которые являются председателями райгосадминистраций или руководителями, которые вынуждены сейчас быть на коллегии”, - сказал О.СИРОТЮК. Он также сказал, что облгосадминистрация не редко не выполняет решения облсовета, в частности, несвоевременно подает программы, и поэтому предложил заслушать на сессии отчет председателя ТОГА Ю.ЧИЖМАРЯ.

После того, как депутаты включили отчет губернатора в повестку дня, Ю.ЧИЖМАРЮ сразу от облсовета было направлено соответствующее письмо с сообщением.

Поскольку до завершения сессии он так и не явился в зал заседаний, депутаты, обсудив вопрос “О состоянии выполнения Тернопольской областной государственной администрацией решения Тернопольского областного совета от 20 августа 2009 года № 709 “О ситуации, которая сложилась с вывозом твердых бытовых отходов в г. Тернополе”, выразили ему недоверие с формулировкой: “В связи с грубым игнорированием требований законодательства и невыполнением решения Тернопольского областного совета от 20 августа 2009 года № 709 “О ситуации, которая сложилась с вывозом твердых бытовых отходов в г. Тернополе”.

Во время обсуждения вопроса депутаты из фракции ВО “Свобода” подчеркивали, что областную программу обращения с твердыми бытовыми отходами на 2009-20012 гг. облгосадминистрация подала с месячным опозданием и не должным образом подготовленную, в результате чего ее вернули на доработку.

В свою очередь первый заместитель председателя областного совета, член фракции “Единый Центр” Сергей ТАРАШЕВСКИЙ выразил убеждение, что такая позиция является, скорее, “политическими играми”. Он отметил, что фракция не будет поддерживать такое предложение. В этом же заверил и председатель фракции Партии регионов Орест МУЦ.

На некорректность рассматривать такой вопрос в отсутствие самого Ю.ЧИЖМАРЯ указали представители фракции УНП.

Впрочем, когда решение все-таки поставили на голосование, оно набрало 64 голоса.

В решении также указано, что его следует направить Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО “для принятия решения об отстранении от занимаемой должности председателя Тернопольской областной государственной администрации ЧИЖМАРЯ Юрия Васильевича”.

Как сообщал УНИАН, 22 октября 2008 года областной совет предыдущего созыва, который возглавлял представитель БЮТ, уже выражал недоверие Ю.ЧИЖМАРЮ. Тогда за такое решение проголосовал 61 депутат.