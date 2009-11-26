ЦИК урежет свои расходы на 17 миллионов

Центральная избирательная комиссия сократила расходы на организацию и проведение президентских выборов на 2009 год на 17 млн. 265 тыс. 800 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

Центризбирком мотивировал свое решение тем, что когда проводил расчет средств на предвыборную кампанию, ожидалось, что кандидатов в президенты будет 30, но их зарегистрировалось всего 18.

Будут сокращены расходы на оплату услуг СМИ на 6 млн. 789 тыс. 100 грн.; на изготовление информационных плакатов кандидатов на пост Президента Украины – на 4 млн. 586 тыс. 490 грн.; на изготовление избирательной документации – на 5 млн. 759 тыс. 420 грн. и возмещение расходов кандидатов на пост Президента за проезд во всех видах транспорта, кроме такси в пределах территории Украины – на 221 тыс. грн.