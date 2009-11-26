Рейтинг лоббистских поправок депутатов к проекту бюджета-2010

Среди наиболее утопичных поправок к проекту госбюджета на 2010 год - статья о возврате обесцененных вкладов (10 млрд. грн.), внесенная фракцией КПУ, и празднование 75-летия Стахановского движения (75 млн. грн.), предложенное депутатом от Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ.

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», который проанализировал поправки в проваленный депутатами бюджет на будущий год.

Также к этому числу газета отнесла поправку, внесенную Комитетом по вопросам местного самоуправления ВР, о проведении референдума, который объявит Президент (45 млн. грн.).

В наиболее очевидные лоббистские поправки, по версии «Комментариев:», попали следующие статьи:

- приобретение самолетов АН-148, АН-140 через государственную лизинговую компанию и строительство тренировочного центра подготовки авиаперсонала на производственной базе ГП «Лизингтехтранс» (654 млн. грн.) - предложенная Василием ШПАКОМ (Блок Литвина), который был директором «Лизингтехтранса» до того, как стал депутатом;

- строительство гостинично-офисного центра в Киеве к Евро-2012, ул. Гоголевская, 14 (400 млн. грн.) - поправка внесена фракцией НУ-НС, хотя здания нет в правительственной программе по подготовке к Евро-2012, заказчик неизвестен;

- модернизация оснащения и освоение новых технологий по производству авиадвигателей – 300 млн. грн. - лоббировал депутат от ПР Вячеслав БОГУСЛАЕВ, который является фактическим руководителем производителя двигателей «Мотор Сичи».

Среди самых странных бюджетных предложений депутатов также фигурируют поправка Анатолия МАТВИЕНКО (НУ-НС) о разработке высокоточного ракетного комплекса среднего радиуса действия за счет 10% суммы фонда зарплаты госслужащих (13,32 млрд. грн.) и служащих органов местного самоуправления (3,42 млрд. грн.), а также предложение Нестора ШУФРИЧА (ПР) о создании базы для стрельбы из лука (50 млн. грн.).