Тимошенко поедет запускать рельсовый автобус

На 1 декабря запланирована рабочая поездка премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО во Львовскую область.

Об этом сообщил УНИАН руководитель избирательной кампании кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО во Львовской области, народный депутат Украины Виктор ШВЕЦ.

По его словам, премьер примет участие в торжественном запуске первого рейса нового экспресс-поезда «Львов-Ровно». Также с участием премьера состоится торжественный запуск львовского городского рельсового автобуса. Эти торжества будут проходить на центральном железнодорожном вокзале во Львове.

Премьер также осуществит поездку рельсовым автобусом от станции «Центральный железнодорожный вокзал» до станции «Сыхов».

Львовские железнодорожники, кроме этого, пригласили Ю.ТИМОШЕНКО на торжественную закладку фундамента нового 198-квартирного жилого дома для работников железной дороги во Львове, рассказал В.ШВЕЦ.

Он также отметил, что вторая часть рабочего визита Ю.ТИМОШЕНКО предусматривает посещения районов Львовской области.