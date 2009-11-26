Объявлен в розыск бывший управляющий санацией КГОКОР

Управление борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в Кировоградской области по подозрению в совершении преступления объявило в розыск 33-летнего Александра БАРАНОВСКОГО, бывшего управляющего санацией Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (г. Долинская).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в области.

Ранее прокуратура области возбудила уголовное дело по факту расхищения имущества госпредприятия КГОКОР. В сентябре 2009 года служебные лица КГОКОР по предварительному сговору с представителями товарной биржи, вопреки требованиям закона и невзирая на мораторий на реализацию государственного имущества, путем заключения незаконных договоров купли-продажи совершили хищение имущества госпредприятия путем его растраты на сумму 59,5 млн. грн.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (Растрата имущества в особо крупных размерах, или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.