Прививка от гриппа нужна на случай второй и третьей волны эпидемии

Врачи Винницы призывают население делать прививку от гриппа на случай второй и третьей волны заболеваемости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказала завкафедрой инфекционных заболеваний Винницкого национального медицинского университета им. Пирогова Лариса МОРОЗ.

По ее мнению, события последних двух недель стали уроком для общества в вопросе дискуссии на тему заблаговременного проведения прививок против гриппа. «Именно вакцинация остается одним из самых эффективных способов предотвращения гриппа и ОРВИ», - отмечает она. Л.МОРОЗ рассказала, что к этому методу борьбы с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом обращаются почти все страны мира. «В США и Европе количество населения, которое прошло вакцинацию, составляет до 65%, тогда как всего в Винницкой области вакцинировано лишь около 300 человек. Лучше потратить 70-80 грн. на вакцину, чем тысячи - на лечение», - убеждена Л.МОРОЗ.

Она также отметила, что в условиях таких погодных условий, как сейчас, есть угроза быстрого распространения вирусов, поэтому не исключает в ближайшее время развития второй волны заболевания гриппом. «Если бы сейчас на улице была сухая и морозная погода, вирусам было бы хуже распространяться, а в условиях потепления и сырой погоды вирусы распространяются намного быстрее», - предостерегает Л.МОРОЗ.