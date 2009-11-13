Греция вступила в эпидемию гриппа A/H1N1, объявил в пятницу центр контроля и предупреждения болезней при Минздраве страны.

В настоящее время лабораторные анализы на новый грипп проводятся в случае осложнений, так что фиксируется лишь небольшая часть заболевших этим штаммом. Общее число подтвержденных случаев перевалило за три тысячи человек, из них более 330 заболели за последние несколько дней. Пять человек скончались. В целом, по данным лабораторий, вирус нового гриппа составляет около 40% случаев по стране.

В течение двух последних суток из-за вспышек гриппа в Греции закрылись 158 школ. Тем не менее, в Минздраве пока не видят оснований для профилактического закрытия учебных учреждений.

Специалисты ожидают, что эпидемия гриппа A/H1N1 продлится шесть-восемь недель.

Греция планирует в ближайшие дни начать массовую вакцинацию населения от нового вируса. Первыми в очереди на прививку будут врачи и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями.

РИА Новости