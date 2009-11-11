Министерство: на время карантина школы отключены от тепла

В ряде областей Украины учебные заведения отключены от тепла в связи с карантином.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины – начальник Госжилкоммунинспекции Александр МАЗУРЧАК.

«На сегодня мы имеем порядка двух десятков в отдельных городах локальных аварий, прорывов теплотрасс, на которых в рабочем порядке проводятся ремонтные работы. И имеем отключение заведений, в первую очередь учебных, связанных с карантином. Они сегодня, в связи с тем, что детей нет, приостановили свою работу», - сказал он.

По данным А.МАЗУРЧАКА, практически все города имеют сегодня лимиты на газ, подключают жилые дома. При этом проблемы с подключением жилых домов к теплу есть в Луганской области, пять городов которой поздно получили лимиты.

«Погодные температурные условия дали возможность до этого времени не включать отопление в Крыму. Поэтому юг Украины, в связи с такими температурными условиями, отключен», - добавил А.МАЗУРЧАК.

Среди главных проблем нынешнего отопительного сезона он назвал задолженность за газ и получение лимитов на газ. На сегодня самые большие долги за газ в Днепропетровской (498 млн. грн.), Донецкой (416), Харьковской, Луганской, Запорожской (181 млн. грн.) областях и в городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, 30 октября т.г. Кабинет министров ввел карантин в девяти западных областях Украины: во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой. В учебных заведениях этих областей объявлены трехнедельные каникулы.