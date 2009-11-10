Еще одна область переступила эпидпорог

В Днепропетровской области по состоянию на 10 ноября превышен эпидпорог заболевания острыми респираторными заболеваниями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на данные Главного управления здравоохранения ОГА.

За последние сутки в области гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 4 тыс. 152 чел. Из них 2 тыс. 757 взрослых и 1 тыс. 395 детей.

В стационары больниц региона госпитализировано 185 больных, в том числе 110 детей. С начала эпидемии, объявленной в западных областях Украины, в Днепропетровской области госпитализировано 2 тыс. 357 чел.

В области летальных случаев от острых респираторных заболеваний, гриппа и его осложнений не зарегистрировано. Не выявлено ни одного случая заражения «калифорнийским гриппом».

В целом с начала эпидемии ОРВИ и сезонным гриппом заболело 53 тыс. 222 жителя области.