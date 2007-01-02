Киевсовет выделил землю для нового железнодорожного вокзала

Киевский городской совет выделил землю под строительство первой очереди Дарницкого железнодорожного вокзала.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято во время пленарного заседания сессии Киевсовета 28 декабря прошлого года.

Согласно принятому решению, государственное территориально-отраслевое объединение «Юго-Западная железная дорога» получило под застройку возле станции метро «Дарница» землю общей площадью 4,8 га в аренду на 3 года.

В документе отмечается, что отведение земли под строительство нуждается во внесении изменений в Программу развития зеленой зоны города Киева до 2010 г. и концепцию формирования зеленых насаждений в центральной части города, поскольку из перечня зеленых зон общего пользования будет исключен земельный участок площадью 1,05 га в парке отдыха «Привокзальный» в Дарницком районе и земельный участок в сквере по ул. Сивашской в Днепровском районе. Указанные земельные наделы будут отнесены к землям запаса промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения.

Справка УНИАН. Строительство Дарницкого вокзала началось в 2004 году, когда министром транспорта был Георгий Кирпа. Общая стоимость проекта - 850 млн. грн. Работы велись за средства “Укрзализныци”. В 2005 году строительство было остановлено. Для дальнейшей достройки планируется привлечь 600 млн. грн. инвестиционных средств. В случае затягивания сроков возобновления строительства ущерб может составлять более 180 млн. грн.

По состоянию на сентября 2006 года, по данным «Укрзализныци», построен подземный уровень и четыре этажа основного здания вокзала (всего предусматривается 6 этажей), завершено строительство центрального и сквозного пешеходного тоннеля, обустроен транзитный тоннель, проводятся работы по строительству соединительного тоннеля, Северного и Южного вестибюлей, проводится строительство пассажирских платформ, восстановлены и построены новые пути и тому подобное.

Суточная пропускная способность вокзала составляет 14,6 тыс. человек. Общая площадь здания вокзала – 70 тыс. 903 квадратных метра, коммерческая – 24 тыс. 783 квадратных метра. Генеральный проектировщик строительства вокзального комплекса - ООО «Архитектурный союз» и ряд подрядных проектных организаций.

В состав пассажирского вокзального комплекса входит главный вокзал для пассажиров далекого сообщения, рассчитанный на 2 тыс. 700 пассажиров; вокзал для пассажиров пригородного сообщения на 1 тыс. 600 пассажиров; VIP-зона; центральный и транзитный подземные тоннели с выходами на платформы.