В Польше считают более опасным обычный грипп, чем A/H1N1

Министерство здравоохранения Польши считает намного более опасным для здоровья вирусы обычного сезонного гриппа, чем так называемого «свиного» A/H1N1.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявляли участники заседания пандемического комитета после его заседания в понедельник вечером.

Министр здравоохранения Польши Ева КОПАЧ призвала не концентрировать свое внимание исключительно на случаях заболевания A/H1N1, подчеркнув, что от него в Польше не умер ни один из больных.

«Тех вирусов есть так много, что идентифицировать все как «свиной» безответственно», - сказала она.

Министр сообщила, что в Польше с момента появления «свиного» гриппа в мае этого года подтверждены 185 случаев из 700 подозрений (ранее польские власти сообщали об около 170 подтвержденных случаях – УНИАН), отметив, что этот вирус был намного менее вредным, чем обычный сезонный грипп.

Руководитель общенационального центра по делам гриппа профессор Лидия БРИДАК заявила, что лучшей профилактикой заболевания является прививка, которую за минувший сезон в Польше применили только около 5% из 38-миллионной Польши.

«Перестанем верить в мифы, что маска - это панацея..., это полумера», - сказала профессор.

Она также назвала более опасными вирусы обычного сезонного гриппа, чем A/H1N1.

«Можем не дождаться вируса пандемического, а умереть от осложнений сезонного гриппа», - сказала Л.БРИДАК.

Профессор также добавила, что в мире ежегодно гриппом болеют 1,5 миллиардов людей из 6,7 млрд. населения Земли, из которых умирают около 1 миллиона (0,06% смертей от количества больных – УНИАН).

По данным польских властей, на сегодня вирус гриппа распространяется в Украине в 10-12 раз быстрее, чем в Польше.

Как сообщал УНИАН, власти самого большего западного соседа Украины в последнее время не зафиксировали роста заболеваний гриппом и ОРВИ в приграничных районах и самой стране и пока не предпринимали дополнительных мер в связи с эпидемией среди украинцев.

Польская санэпидемическая служба пока только мониторит ситуацию.

В 46 миллионной Украине с середины прошлой недели количество больных вирусными инфекциями увеличилось в 7 раз - до свыше 250 тысяч, а количество госпитализированных в 15 раз - до 15 тысяч (большинство в западных областях).

В стране за последние две недели в западных областях умерли 72 человека, больше всего – 33 - во Львовской области, которая граничит непосредственно с Польшей.

По разным данным, наличие вируса A/H1N1 подтверждены в 13 или 14 больных, из которых умерли 4 человека.