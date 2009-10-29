В Черновцах от пневмонии умерли три человека

Три человека скончались от усложненной пневмонии за трое последних суток в Черновцах. Только за последние сутки в больницу скорой помощи попали пятеро больных, четверо из которых, в том числе беременная женщина, находятся в реанимационном отделении с тяжелой формой пневмонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии Черновицкого городского совета доложила начальник городского управления здравоохранения Валентина ТАРАСЮК.

По ее словам, в черновицкую больницу №3 госпитализированы семь больных с пневмонией, в детскую больницу – шесть больных.

В.ТАРАСЮК также отметила, что в общей сложности за последние сутки количество больных ОРВИ в Черновцах возросло с 2623 до 4053 человек, из которых только в 8 случаях диагностирован грипп.

Согласно заключению врачей, в настоящее время в Черновцах наблюдается неидентифицированная вирусная инфекция, которая раньше не встречалась. Первые результаты вирусологического исследования, которые позволят идентифицировать вирус, будут готовы только через две недели.

Министерство здравоохранения с целью предотвращения эпидемии рекомендует первоочередно провести прививку лицам из групп риска, в частности работникам здравоохранения и образования, которые больше всего контактируют с населением. Первая тысяча доз вакцины уже должна поступить в область. Руководителей черновицких предприятий, предоставляющих услуги населению, призывают провести вакцинацию своих работников. При этом обращено внимание, что прививка студентов, других категорий населения является делом добровольным. ГорСЭС усилила надзор за соблюдением температурного режима в организованных коллективах.

По словам В.ТАРАСЮК, все лечебные учреждения города обеспечены лекарствами для оказания первой медицинской помощи в необходимом количестве, введен ежедневный мониторинг посещений поликлиник города, отслеживается ситуация относительно госпитализации больных, работы станции скорой помощи.

«Сейчас ежесуточно бригады «скорой помощи» выполняют 190-200 выездов по вызову по ОРВИ и справляются с объемами работы. Городское управление здравоохранения обратилось к операторам аптечной сети с просьбой регулярно пополнять запасы противогриппозных средств с целью недопущения их дефицита. В то же время усилен контроль за деятельностью аптек для предотвращения случаев реализации несертифицированных и фальсифицированных лекарств», – сказала она.