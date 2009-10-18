За мошенничество возбуждено дело против инспектора ГАИ

Органами прокуратуры Львовской области по материалам Службы безопасности Украины возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении инспектора ГАИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области, в УСБУ обратился 50-летний житель Львова с заявлением о неправомерных действиях работника Госавтоинспекции. Было установлено, что инспектор отделения розыска ГАИ города Львова и автомобильно-технической инспекции при ГУ УМВС Украины во Львовской области требовал у заявителя 1,5 тыс. грн. за непривлечение его сына к административной ответственности за совершенное ДТП.

Во время получения денег работник Госавтоинспекции был задержан сотрудниками СБУ.

Уголовное дело возбуждено согласно ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом или обретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество).