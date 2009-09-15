Хасиды: "Деньги на милицию нашлись, всем спасибо"

Представитель Международного благотворительного фонда имени рабби Нахмана раввин Даниель ДАЯН на пресс-конференции в Умани опроверг информацию, распространенную в СМИ, о том, что милиция запросила 650 тысяч гривен для компенсации расходов, связанных с охраной общественного порядка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области.

По словам Д.ДАЯНА, "ввиду мирового кризиса, мы просто испугались, что у нас не хватит средств на охрану порядка во время паломничества”. Он отметил, что хасиды обратились с письмами в различные органы власти, чтобы сообщить, что у них нет денег. “Но нашлись люди, которые изыскали средства и решили вопрос. Я очень благодарю работников милиции за охрану общественного порядка”, - сказал Д.ДАЯН .

Как заверил УНИАН начальник ГУ МВД Украины в Черкасской области Николай ЛУШПИЕНКО, несмотря на то, что паломничество хасидов является специфическим религиозным обрядом и не имеет общегосударственного характера, милиция будет осуществлять все необходимые меры для гарантирования безопасности иностранцев и граждан Украины во время празднования иудейского Нового года в городе Умани Черкасской области.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что 19-20 сентября в Умань, к священному месту - могиле основателя браславского хасидизма рабби Нахмана (1772-1810) - приедут праздновать иудейский новый год – Рош-га-Шана около 25 тыс. хасидов-паломников.