Завтра киевское метро будет работать после полуночи

В ночь с 16 на 17 сентября работа столичного метрополитена будет продлена на 30 минут.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.

Изменения в режиме работы подземки связаны с проведением 16 сентября на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского футбольного матча между клубами «Динамо» (Киев) – «Рубин» (Казань, Россия).