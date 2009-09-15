Завтра киевское метро будет работать после полуночи
17:52, 15 сентября 2009Общество
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Играют «Динамо» и – «Рубин» (Россия)
В ночь с 16 на 17 сентября работа столичного метрополитена будет продлена на 30 минут.
Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен”.
Изменения в режиме работы подземки связаны с проведением 16 сентября на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского футбольного матча между клубами «Динамо» (Киев) – «Рубин» (Казань, Россия).
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