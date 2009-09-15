В порту «Южный» открыли мощный зерновой терминал

Открытие уникального грузового комплекса по перевалке и хранению зерновых грузов, создание которого инвестировал «ПриватБанк», состоялось сегодня на 34-м причале морского порта «Южный», передает корреспондент УНИАН.

Как заявил на торжественной церемонии автор проекта и соинвестор комплекса Сергей ФРОЛОВ, новый терминал способен принимать суда водоизмещением до 80 тыс. тонн, поскольку глубина причала терминала составляет 15 метров. Мощность комплекса – 120 тыс. тонн единовременного хранения зерновых грузов. Производительность зернопогрузочного механизма – 1,2 тыс. тонн в час позволяет загрузить судно грузоподъемностью 80 тыс. тонн в течение 2,5 суток, а судно, грузоподъемностью 100 тыс. тонн, – за 3,5 суток.

По словам С.ФРОЛОВА, введение в эксплуатацию самого современного в стране зернового терминала мощностью перевалки грузов более 2 млн. тонн в год значительно расширяет возможности Украины по увеличению экспорта зерновых на мировой рынок. Благодаря бесперебойному инвестированию проекта «ПриватБанком» терминал удалось возвести в акватории Аджалыкского лимана всего за три года.

Как заявил первый заместитель председателя правления «ПриватБанка» Юрий ПИКУШ, «самое важное в нынешнем событии пуска терминала то, что проект реализован в трудное время для экономики Украины». От имени руководства «ПриватБанка» он поздравил строителей, транспортников, земледельцев с завершением строительства современного комплекса и приемом под погрузку 35-тысячнотонного судна-зерновоза.

На церемонии пуска терминала также выступили руководитель компании-генподрядчика строительства – ОАО «Укрхлебстрой» Сергей ПАЛИЙЧУК, начальник порта «Южный» Юрий КРУК, главный инженер строительной компании «Вест» Виктор КОЛОМИЕЦ, председатель Коминтерновской райгосадминистрации Людмила ПРОКОПЕЧКО и другие.

Как отметил замдиректора ООО «Бориваж» Виталий ФЕДОРОВ, на терминале создано 120 рабочих мест, в виде платежей в госбюджет ежегодно будет поступать не менее 440 млн. грн.

Технологический процесс функционирования терминала осуществляется на трех основных участках – приемка, хранение и отгрузка зерна на суда. Причем возможен прием зерна, как по железной дороге, так и с автомобилей: осуществляется разгрузка автомобилей на двух станциях терминала, каждая из которых может принимать по 3 грузовика одновременно (суммарная интенсивность составляет 1200 тонн в час).

При разработке проекта учтены особенности сезонных поставок. В период уборки часть зерна вывозится автомобилями прямо с полей и прием ведется только с автотранспорта. По расчетам специалистов, суммарная интенсивность разгрузки позволит ликвидировать в период страды автомобильные пробки, избавит терминал и водителей от потерь времени. Железнодорожные партии зерна будут формироваться в более поздний период.

Причал терминала спроектирован в виде эстакады на металлических сваях со сборно-монолитным железобетонным верхним строением. Компоновка комплекса с берегом выполнена так, чтобы обеспечивать устойчивость берегового откоса. Подача зерновых грузов на причал осуществляется конвейерными галереями суммарной длинной порядка 500 метров. Чтобы исключить простой судов из-за выхода из строя какого-либо транспортного механизма, предусмотрена работа транспортных потоков в параллельном режиме.

Созданы условия для комфортной работы на терминале, причем не только своего персонала. В частности, предусмотрено строительство столовой, которую смогут посещать также водители и работники соседних предприятий. В административном здании для приезжающих предусмотрен расположен комплекс отдыха. Все эти дополнительные капитальные вложения ориентированы на развитие и долгосрочное сотрудничество с торговым домом «Приват».