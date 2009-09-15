Готовя Госбюджет, правительство считало газ по 260 долл.

При подготовке Госбюджета-2010 правительство исходило из среднегодовой цены на газ порядка 260 долл. за тыс. куб. м – Уманский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил и.о. министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

"Мы при расчетах брали приблизительно 260 долл. за тысячу кубометров», - сказал и.о. министра.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины сегодня на внеочередном заседании утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.

12 сентября Кабинет министров Украины рассматривал проект закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2010 год. Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.

Министерство финансов Украины предлагает Кабинету министров установить доходы Госбюджета Украины в 2010 году на уровне 284,841 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда - 219,154 млрд. грн. Расходы Государственного бюджета на 2010 год предлагается установить на уровне 322,963 млрд. грн. В том числе расходы общего фонда - 237,347 млрд. грн., специального фонда - 85,615 млрд. грн.

В документе предусмотрено установить граничный размер дефицита Госбюджета на 2010 год в сумме 46,748 млрд. грн., в том числе граничный дефицит общего фонда 24,814 млрд. грн.