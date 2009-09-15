Польский эксперт о Газпроме, выборах, Тимошенко и ядерное топливо

Последние благосклонные заявления руководства российской компании «Газпром» в адрес Украины по большому счету не исключают возникновения газового конфликта, поскольку в любой момент российские власти могут изменить свою риторику в газовом вопросе.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Анна ГУРСКА.

Эксперт отметила, что российский газовый монополист до сих пор не согласился внести изменения в существующий контракт с НАК «Нафтогаз Украины» относительно штрафных санкций за недобор законтрактованных объемов газа, несмотря на то, что украинская компания обратилась с такой просьбой еще в июне.

А.ГУРСКА считает, что отсутствие согласия внести в контракт предложенные Украиной изменения свидетельствует о желании «Газпрома» держать Украину в «подвешенном» состоянии и попытке выторговать уступки в важных вопросах.

«Без внесения изменений в договор, которые предусматривают избежание штрафных санкций, уменьшение потребления газа в будущем году, вероятность возникновения конфликта ... остается открытой», – сказала она.

Эксперт отметила, что даже подписанный премьерами РФ и Украины осенью 2008 года меморандум не позволил избежать газового конфликта между странами в начале этого года.

В то же время, по мнению А.ГУРСКОЙ, этой зимой украинцы могут встретить новый год без срыва поставок газа, однако не исключила, что газ Украине могут отключить ближе к президентским выборам, которые состоятся 17 января 2010 года.

А.ГУРСКА считает, что глава российского правительства Владимир ПУТИН и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО во время встречи в Польше 1 сентября скорее всего договорились о своеобразном «пакте неагрессии», который выгоден обеим сторонам.

Эксперт отметила, что у «Газпрома» сейчас проблемы с Туркменистаном, и он не заинтересован в обострении отношений еще и с Украиной.

А.ГУРСКА также считает, что положительные заявления «Газпрома» в адрес Украины также выгодны Ю.ТИМОШЕНКО, которая хочет победить на выборах Президента.

Аналитик сказала, что сейчас продолжается «политическая игра», не исключив, что одной из карт в ней может быть вопрос поставок в Украину российского ядерного топлива и реакторов, контракты по которым, несмотря на заверения Ю.ТИМОШЕНКО, так и не были подписаны этим летом.

«Это тоже российский интерес», - заметила А.ГУРСКА, добавив, что Украина планирует избрать топливо и реакторы для своих АЭС на ближайшие 10 лет.