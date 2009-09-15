Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках 14 сентября, понизились на фоне беспокойства инвесторов в связи с ожиданием ограничений на спекулятивные сделки на американских товарных биржах, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов с поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 0,43 долл. - до 68,86 долл. за баррель.

Цена фьючерсов с поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,25 долл. - до 67,44 долл. за баррель.