Печерский суд рассмотрит иск о статусе русского языка

...в Николаевско и Харьовской области

Завтра Печерский районный суд Киева рассмотрит иск народных депутатов Украины, членов Народного руха Украины Вячеслава КОВАЛЯ, Ярослава КЕНДЗЁРА относительно отмены решения Харьковского и Николаевского областных советов о предоставлении русскому языку статуса регионального. Как сообщает пресс-служба НРУ, рассмотрение дела состоится в 14.30. Как сообщал УНИАН, 29 мая сессия Николаевского областного совета V созыва приняла решение о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории области. Аналогичное решение 3 июня принял и Харьковский областной совет.

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