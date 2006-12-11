Кабмин передал в управление НКАУ 5 госпредприятий

Кабинет Министров Украины своим распоряжением (№603-р от 8 декабря 2006 г.) передал в управление Национальному космическому агентству Украины 5 госпредприятий, осуществляющих буровзрывные работы.

Сообщение об этом размещено на Правительственном портале.

(Буровзрывные работы широко применяются в транспортном строительстве, в горнодобывающей промышленности при вскрытии и добыче полезных ископаемых, при разработке траншей и котлованов и т.д. - УНИАН).

Согласно распоряжению, в управление НКАУ переданы: ГП „Карпатвзрывпром”, (г. Ивано-Франковск); ГП „Черноморвзрывпром”, (г. Первомайск); ГП „Лугансквзрывпром”, (г. Луганск); ГП „Донецквзрывпром”, (г. Донецк), а также ГП „Крымвзрывпром”, (г. Симферополь).

В распоряжении сказано, что с предложением о передаче предприятий выступили НКАУ и корпорация „Укрбуд”.

Справка УНИАН. В подчинении НКАУ находится более 20 предприятий и организаций, среди которых Государственное конструкторское бюро «Южное», Производственное объединение «Южный машиностроительный завод», Государственное предприятие «Завод «Арсенал», Государственное предприятие "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" (ДП "НПО "ПХЗ") и другие. ДП "НПО "ПХЗ" является одним из ведущих украинских предприятий по производству взрывчатых веществ гражданского назначения и осуществлению буровзрывных работ.