Харьковские власти мобилизуют ”бритоголовых”, чтобы сорвать референдум

Власти Харькова силовыми методами срывают процесс подготовки к референдуму за отставку Харьковского городского председателя Михаила ДОБКИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением выступила общественная организация «Городской дозор», которая этой осенью начала кампанию за отстранение от власти мэра М.ДОБКИНА.

После того, как власть «немотивированно отказала» в регистрации всех созданных в Харькове инициативных групп для сбора подписей за проведение референдума, говорится в заявлении, было решено повторно провести собрания.

«Однако все собрания, которые планировались на 9-11 декабря во всех районах Харькова, - говорится в заявлении, - были сорваны»: «Заинтересованные лица арендовали 15 автобусов и 40 провокаторов» и «всеми возможными путями блокировали проведение собраний». «Среди «армии бритоголовых», - отмечает «Городской дозор», - были замечены также и чиновники и депутаты городского совета: в отдельных случаях они открыто руководили процессом срыва собраний».

В частности, говорится в заявлении, в воскресенье, 10 декабря, во время проведения собрания в Украинском культурном центре была устроена масштабная провокация: «В зал, сломав двери, ворвались нетрезвые молодчики специфической внешности», которых «почему-то пропустили охранники «Титана», одновременно заблокировав вход организаторам собрания и гражданам».

В заявлении называется фамилия представителя горисполкома, который «руководил группой боевиков», «некоторые из которых были вооружены битами и дубинками», давал указания выбивать двери», а также указываются факты «запугивания, агрессии» по отношению к гражданам, что в конечном итоге привело к срыву собрания.

«Итогом стало избиение активиста организации «Городской дозор», и трое милиционеров – на 600 участников инцидента – демонстративно не принимали участие в происходящем», - говорится в заявлении.

В другом месте люди, которые за 2 часа до начала собрания подъехали на 14 автобусах, отмечается в заявлении, «организовали имитацию собрания», агитируя собрать подписи «за непроведение референдума относительно отставки городского председателя». На собраниях, которые проходили под открытым небом, «те же лица из тех же автобусов» «применяли мегафоны, свистки, футбольные дудки», не давая возможности «высказывать мнения, избирать президиум и голосовать за состав инициативных групп».

Своими действиями, отмечают авторы заявления, «городской совет наглядно продемонстрировал, что готов идти даже на физическую расправу с жителями города, используя насилие как метод борьбы с недовольным населением Харькова».