В Крыму взорвался пятиэтажный дом: есть потерпевшие

Сегодня в поселке Орджоникидзе (Феодосийский регион Крыма) в одном из пятиэтажных домов взорвався газ, в результате чего три человека, среди которых - двухлетний ребенок, получили ожоги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, взрыв газа произошел в тот момент, когда в пятиэтажке велись пуско-наладочные работы. "Сильнейшей взрывной волной вынесло стекла в подъезде. В квартире на первом этаже, где, как оказалось, и был эпицентр взрыва, разрушило стены", сообщает крымский Главк МЧС.

По информации начальника сектора пропаганды Феодосийского горуправления МЧС Сергея КАРЕЕВА, жертвами взрыва оказались три человека - слесарь, который проводил работы в квартире, а также 26-летняя женщина и ее 2-летний ребенок, случайно проходившие мимо взорвавшейся в этот момент квартиры. Всех троих с ожогами II степени конечностей и лиц госпитализировали. По словам врачей, сейчас состояние пострадавших средней степени тяжести.

Как отмечают спасатели, взрывом не затронуло несущие стены, иначе жертв могло быть гораздо больше.

Обстоятельства происшествия уточняются. По предварительной версии, причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при проведении пуско-наладочных работ.