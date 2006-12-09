Начался Первый чемпионат Украины по «Что? Где? Когда?»

Сегодня в Алчевске Луганской области открылся Первый чемпионат Украины по игре «Что? Где? Когда?».

Как передает корреспондент УНИАН, в чемпионате принимают участие лучшие команды из Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска, Луганска, Кировоградской области, Донецкой области, Ровно, Николаева, Запорожья, Симферополя, Винницы.

Организаторами чемпионата выступили Лига украинских клубов, Луганский областной молодежный клуб знатоков «Эрудит», Алчевский городской совет.

В Алчевске команды в течение двух дней отыграют около 100 вопросов, которые были подготовлены специально для чемпионата.