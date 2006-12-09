Возвращение из небытия (список)

Сегодня в Ивано-Франковском художественном музее открылась выставка «Возвращение из небытия».

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке представлены 8 отреставрированных во Львове икон ХVІ-ХІХ вв. В частности, иконы «Благовещение» (ХVІІ ст.), «Спас на престоле» (ХVІІ ст.), «Великомученик Дмитрий» 1843 г., «Сретение» ХVІ ст., «Благовещение» ХVІ ст., «Апостолы» 1735 г., «Дьявольские двери с изображением Архангела Михаила» ХІХ ст.

В то же время работники Ивано-Франковского областного художественного музея выставили на обзор посетителей шесть старинных икон и две скульптуры, которые требуют реставрации с целью поиска меценатов их реставрации.

Эта художественная акция проходит при поддержке председателя облгосадминистрации Романа ТКАЧА, председателя областного совета Игоря ОЛИЙНЫКА и городского председателя Ивано-Франковска Виктора АНУШКЕВИЧУСА. Каждый из названных руководителей взялся сегодня за собственные средства отреставрировать по одной старинной иконе. В частности, Р.ТКАЧ будет финансировать реставрацию иконы алтаря конца XVIII в. «Распятие с пристоящими». В сегодняшней акции принял участие народный депутат Украины Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, банкиры, меценаты и духовенство.

Справка УНИАН. Ивано-Франковский областной художественный музей расположен в костеле Пресвятой Девы Марии непорочного зачатия, святых Андрея и Станислава (освященный в 1703 г.). Здесь была усыпальница семьи основателя Ивано-Франковска графа Андрея Потоцкого, которая в советские времена была разрушена.