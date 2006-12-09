В Киеве дети рождаются быстрее, чем строятся школы
12:54, 09 декабря 2006Общество
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Но сентября еще есть время
К началу следующего учебного года в Киеве откроют 7 новых школ.
Об этом сообщила начальник Главного управления образования и науки Киевской городской государственной администрации Лилия ГРИНЕВИЧ.
Как сообщается на официальном сайте Киевской городской власти, по данным Л.ГРИНЕВИЧ, количество детей дошкольного возраста в Киеве растет, и уже на 1 сентября в столице прогнозируют около 7 тыс. первоклассников. Поэтому сейчас перед КГГА остро стоит вопрос о строительстве новых школ, отметила Л.ГРИНЕВИЧ, добавив, что семь школ сейчас находятся на этапе строительства.
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