В Киеве дети рождаются быстрее, чем строятся школы

К началу следующего учебного года в Киеве откроют 7 новых школ.

Об этом сообщила начальник Главного управления образования и науки Киевской городской государственной администрации Лилия ГРИНЕВИЧ.

Как сообщается на официальном сайте Киевской городской власти, по данным Л.ГРИНЕВИЧ, количество детей дошкольного возраста в Киеве растет, и уже на 1 сентября в столице прогнозируют около 7 тыс. первоклассников. Поэтому сейчас перед КГГА остро стоит вопрос о строительстве новых школ, отметила Л.ГРИНЕВИЧ, добавив, что семь школ сейчас находятся на этапе строительства.